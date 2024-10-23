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Denizli'de Aile İçi Cinayet: Baba ve Ağabeyini Öldüren Zanlı Tutuklandı

Denizli'de Aile İçi Cinayet: Baba ve Ağabeyini Öldüren Zanlı Tutuklandı
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Denizli'nin Tavas ilçesinde, para vermedikleri için tartıştığı babası ve ağabeyini av tüfeğiyle öldüren Kadir Pekdemir, cinayetten bir gün sonra evi ateşe verdi. Jandarma tarafından yakalanan zanlı, çelişkili ifadeler vererek suçunu itiraf etti.

Denizli'nin Tavas ilçesinde para vermedikleri için tartıştığı babası ve ağabeyini av tüfeğiyle öldürdükten 1 gün sonra evi ateşe veren zanlı tutuklandı. Cinayetin ardından çay içip arkadaşlarıyla sohbet ettiği ortaya çıkan zanlının ifadesinde "Yukarıdan talimat geldi, babam ve ağabeyimi vurdum" dediği öğrenildi.

Önceki akşam Tavas ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi'nde meydana gelen olayda; yangın ihbarına giden ekipler, yangını söndürdükten sonra içeriye girdiklerinde baba Süleyman Pekdemir (60) ve oğlu Muhammet Pekdemir'in (35) yanmış cesetleriyle karşılaştı. Babası ve ağabeyini pazar akşamı av tüfeğiyle vurarak öldürdükten 1 gün sonra evi ateşe veren Kadir Pekdemir, olay yerinden kaçtığı motosikletiyle Tavas'a bağlı Kızılca Mahallesi'nde yakalandı.

Jandarmanın çapraz sorgusunda her şeyi itiraf etti

Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan Kadir Pekdemir, ifadesinde önce "Bıçakla öldürdüm" daha sonrasında ise "Tüfekle vurdum" şeklinde çelişkili ifadeler verdi. Jandarma dedektifleri tarafından çapraz sorguya alınan ve madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Pekdemir, babası ve ağabeyini kendisine para vermedikleri için yaşadıkları tartışmanın ardından öldürdüğünü itiraf etti.

Tek başına yaşadığı Tavas ilçe merkezinden 20 Ekim Pazar günü yanındaki av tüfeğiyle annesinden bir süre önce boşanan babası ve ağabeyinin yaşadığı eve geldiğini belirten Kadir Pekdemir'in ifadesinde, "Yukarıdan talimat geldi. Eve varmadan önce tüfeği kontrol ettim. Eve girince babam ve ağabeyimi tüfekle vurdum. Başlarında ölmelerini bekledim. Evden ayrıldım, kahveye gittim. Çay içtim, arkadaşlarımla sohbet ettim. Ertesi gün akşam saatlerinde geldiğimde evi ateşe verdim" dediği öğrenildi.

Uyuşturucu parası için babası ve ağabeyini öldüren zanlı, jandarmadaki ifadesinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. İki kişiyi öldüren cinayet zanlısının, yakalanmasıydı annesi ve kız kardeşini de öldürmeyi planladığı ileri sürüldü. Olayda hayatını kaybeden Süleyman Pekdemir ve oğlu Muhammet Pekdemir'in cenazeleri, Adli Tıpta yapılan otopsilerinin ardından Aydoğdu Mahalle Mezarlığı'nda yan yana kazılan mezarlarda son yolculuklarına uğurlandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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