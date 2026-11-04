Denizli'de 76 yaşındaki terzinin çalındı sanılan maaşı dolabın arkasından çıktı

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Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı Gümüşsu Mahallesi'nde bankadan çektikten sonra koyduğu yerde emekli maaşını bulamayan 76 yaşındaki terzi Mustafa Tok, parasının çalındığını düşünerek jandarmadan yardım istedi. Jandarma ekiplerinin yaptığı aramada paranın dolabın arkasına düştüğünü ortaya çıktı.

Çivril'in Gümüşsu Mahallesi Atatürk-9 Caddesi üzerinde küçük bir dükkanda terzilik yapan 76 yaşındaki Mustafa Tok, bankadan çektiği emekli maaşını silaj yaptırmak için ayırarak iş yerindeki tahta dolabın çekmecesine koydu. Ertesi sabah dükkanına geldiğinde parasını yerinde bulamayan Tok, maaşının çalındığını düşünerek endişelendi. Önce mahalle sakinlerinden ve kahvehanede bulunan vatandaşlardan yardım isteyen Tok, durumu Mahalle Muhtarı Muhammet Bayık'a bildirdi. Ardından jandarmaya başvurdu. İhbar üzerine iş yerine gelen Çivril Gümüşsu Jandarma ekipleri, inceleme başlattı. Yapılan aramada emekli maaşının dolabın arkasına düştüğü belirlendi. Bulunan para, ekipler tarafından Mustafa Tok'a teslim edildi.

Parasına yeniden kavuşan Mustafa Tok, jandarma ekiplerinin kendisiyle yakından ilgilendiğini belirterek, "Parayı bankadan çektim, akşam koydum gittim. Sabah bulamayınca çalındı sandım. Jandarma geldi, aramaya başladılar. Benimle yakından ilgilenip sakin tutmaya çalıştılar. Paranın dolabın arkasına düştüğünü gördüler. Paramı teslim ettiler. Hepsinden Allah razı olsun" dedi.

Muhtardan jandarmaya teşekkür

Gümüşsu Mahallesi Muhtarı Muhammet Bayık da Mustafa Tok'un parasını bulamayınca panik yaşadığını belirterek, ihbarın ardından hemen yanına gittiklerini söyledi. Mahallede hırsızlık olaylarının yaşanmadığını ifade eden Bayık, jandarma ekiplerinin titizlikle inceleme yaptığını belirterek gösterdikleri hassasiyet için teşekkür etti.

Kısa süreli paniğe neden olan olay, emekli maaşının dolabın arkasında bulunmasıyla sevindirici şekilde sonuçlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı