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Denizli'de 7 Günlük Kayıp Yaşlı Adam Ölü Bulundu

Denizli'de 7 Günlük Kayıp Yaşlı Adam Ölü Bulundu
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 7 gündür kendisinden haber alınamayan 78 yaşındaki yalnız yaşayan Ali Özdemir'in evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 7 gündür kendisinden haber alınamayan ve yalnız yaşayan 78 yaşındaki yaşlı adam, evinde ölü bulundu.

Olay, Pamukkale ilçesi Kuşpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4 katlı apartmanın 3'üncü katında yalnız yaşayan 78 yaşındaki Ali Özdemir'den 7 gündür haber alınamaması üzerine oğlu ve komşuları şüphelenerek kapıyı çaldı. Kapıyı açmayan Özdemir'in evinden kötü kokular gelmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler kapıyı açtı. Sağlık ekipleri evde Özdemir'in cansız bedeniyle karşılaştı. Ekiplerin incelemesi sonucu Ali Özdemir günler önce hayatını kaybettiği belirlendi.

Günler sonra ölü olarak bulunan Ali Özdemir'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Denizli Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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