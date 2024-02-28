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Denizli'de 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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Denizli'de rahatsızlanan ve hastaneye götürülen 5 yaşındaki çocuk, evine geri gönderildikten sonra tekrar fenalaşarak hayatını kaybetti.

Denizli'de rahatsızlanınca hastaneye götürülen ve serum verilen 5 yaşındaki çocuk, evine geri gönderildi. Evinde tekrar fenalaşarak ambulansla hastaneye sevk edildiği sırada minik kız yaşamını yitirdi.

Olay, Acıpayam ilçesi Kelekçi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 5 yaşındaki Fatmaana Ünal, akşam saatlerinde rahatsızlanarak ailesi tarafından Acıpayam Devlet Hastanesine götürüldü. Burada serum verildikten sonra taburcu edilen Ünal, evine gittikten bir süre sonra tekrar halsizleşerek fenalaştı. Durumu fark eden baba Hasan Ünal, kızını Kelekçi 112 Acil Sağlık İstasyonuna götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan minik kız ambulansla tekrar Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yolda sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen minik Fatmaana'nın yaşamını yitirdiği öğrenildi. 5 yaşındaki kızın kesin ölüm sebebinin netleşmesi için cenazesinin otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Denizli Acil Durum Hukuk 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

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