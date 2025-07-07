Denizli'de 24 Yaşındaki Genç Kız Düşerek Hayatını Kaybetti

Denizli'de 24 Yaşındaki Genç Kız Düşerek Hayatını Kaybetti
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Denizli'nin Bozkurt ilçesinde, 24 yaşındaki Sudenaz Şahin 5. kattan düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç kız, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Şahin'in hafif zihinsel engeli olduğu ve psikolojik sorunlar yaşadığı belirtildi.

Denizli'de 24 yaşındaki genç kız yaşadığı dairenin dairenin 5. katından düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, Bozkurt ilçesi Mehmetçik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Sudenaz Şahin (24), evinin bulunduğu 5. kattan düşerek ağır yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çardak Devlet Hastanesine kaldırılan genç kız burada doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Genç kızın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Hafif zihinsel engeli olduğu öğrenilen Sudenaz Şahin'in psikolojik sorunlarının olduğu belirtildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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