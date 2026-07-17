20 yıllık faili meçhul bakkal cinayetinin şüphelileri adliyeye sevk edildi

Denizli'de 2006 yılında meydana gelen ve faili meçhul kalan bakkal Mehmet Ali Türkmen cinayeti, Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması sonucu 20 yıl sonra aydınlatıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla 75 ilde 638 faili meçhul dosya arasında yer alan Denizli'deki Mehmet Ali Türkmen dosyasında yeni bir gelişme yaşandı. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, geçmiş yıllara ait faili meçhul dosyaları aydınlatmaya yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı. Bu çerçevede ekipler, 2006 yılında Lozan Caddesi'nde bakkallık yapan Mehmet Ali Türkmen'in gece saatlerinde dükkanında öldürülmesiyle ilgili dosyayı yeniden incelemeye aldı. Olay yerinden elde edilen 20 yıl öncesine ait tüm delilleri günümüzün teknolojik imkanlarını kullanarak mercek altına alan ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etmeyi başardı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen cinayet dedektifleri, düzenlenen operasyonla 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı