Denizli'de 15 Yaşındaki Engelli Çocuk Kayboldu, Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kaybolan 15 yaşındaki engelli çocuktan bir gündür haber alınamıyor. Aile, durumu 112 ekiplerine bildirdi. AFAD, AKUT, STK ve Jandarma ekipleri bölgede arama kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor.

Denizli'de dün öğle saatlerinde kaybolan 15 yaşındaki engelli çocuktan bir gündür haber alınamıyor. Ekipler tarafından bölgede arama çalışmaları sürdürülüyor.

Olay, Pamukkale ilçesi Gölemezli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; saat 13.00'da ailesinin yanından ayrıldığı ve Tepeköy mevkii istikametine gittiği tespit edildi. Çocuklarından haber alamayan aile, durumu 112 ekiplerine bildirdi. Engelli olduğu öğrenilen çocuğun arama kurtarma çalışması için seferberlik başlatıldı.

AFAD, AKUT, STK ve Jandarma ekipleri bölgede arama kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor. Ekipler, özellikle kayıp çocuğun son görüldüğü bölge olan Gölemezli'de geniş çaplı kurtarma operasyonu başlattı. Pamukkale'de tarım işçisi ailenin çocuğu olduğu öğrenilen 15 yaşındaki H.B. isimli çocuk dün öğle saatlerinden bu yana haber alınamadığı öğrenildi - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
