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Denizli, 4 gündür sırra kadem basan Cerensu'yu arıyor

Denizli, 4 gündür sırra kadem basan Cerensu'yu arıyor
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Haberler
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Denizli'de 15 yaşındaki Cerensu Akdemir, annesi işe gitmesiyle birlikte evden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. 6 ay önce de ortadan kaybolan Cerensu bu kez yanında Hilal isimli bir arkadaşıyla beraber kayboldu.

Denizli, 4 gündür kendisinden haber alınamayan 15 yaşındaki Cerensu için seferber oldu.

6 AY ÖNCE DE KAYBOLMUŞTU

Edinilen bilgiye göre; Pamukkale ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde annesi ile birlikte ikamet eden 15 yaşındaki Cerensu Akdemir, 12 Kasım Salı gününden itibaren kayıp olarak aranıyor. 6 ay öncede ortadan 4 gün kaybolan ve aranan Cerensu, ablasının yanında bulunmuştu. Cerensu, bu sefer yanında Hilal isminde kız arkadaşı ile ortadan kayboldu.

TÜM ARAMALARA RAĞMEN BULUNAMADI

Anne, salı günü işten eve geldiğinde kızının olmadığını gördü. Yaptığı tüm aramalara rağmen kızından haber alamayan anne, polise kayıp ihbarında bulundu. Ablasının yanında da olmayan Cerensu'nun bulunması için çalışmalar devam ediyor. Anne, kızlarını görenlerin polise veya 0 551 063 54 98 nolu telefonu aramalarını istedi. Öte yandan Cerensu Akdemir, 21 Mayıs 2024 tarihinde de kayıp olarak aranmış ve yapılan haberler sonucunda Ankara'da oturan ablasının yanından bulunmuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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