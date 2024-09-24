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Denizli'de 13 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı

Denizli'de 13 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı
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Denizli'de çeşitli suçlardan 13 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan H.Ç., Buldan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Denizli'de çeşitli suçlardan 13 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Buldan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahıslara yönelik çalışmaların sürdürüyor. Jandarma ekipleri dolandırıcılık, basit yaralama, tehdit, hakaret ve kasten öldürme suçlarından 13 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan H.Ç.'nin yerini tespit etti. H.Ç.'nin Kadıköy Mahallesinde saklandığı adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri şahsı gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Ç, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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