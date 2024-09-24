Denizli'de 13 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı

Denizli'de çeşitli suçlardan 13 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Buldan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahıslara yönelik çalışmaların sürdürüyor. Jandarma ekipleri dolandırıcılık, basit yaralama, tehdit, hakaret ve kasten öldürme suçlarından 13 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan H.Ç.'nin yerini tespit etti. H.Ç.'nin Kadıköy Mahallesinde saklandığı adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri şahsı gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Ç, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ