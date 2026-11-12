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Denizli Çivril'de dronlu denetimde avcılık belgesi olmadan avlanan 1 kişi yakalandı

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Denizli Çivril'de dronlu denetimde avcılık belgesi olmadan avlanan 1 kişi yakalandı Haber Videosunu İzle
Denizli Çivril'de dronlu denetimde avcılık belgesi olmadan avlanan 1 kişi yakalandı
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Denizli'nin Çivril ilçesinde termal dron destekli denetimde avcılık belgesi olmadan avlanan 1 kişi yakalandı. Şahsın üzerinde bulunan 1 yaban tavşanı ile 1 ruhsatsız tüfeğe el konuldu ve hakkında Kara Avcılığı Kanunu kapsamında yasal işlem başlatıldı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından gerçekleştirilen termal drone destekli denetimlerde, avcılık belgesi olmadan avlanan 1 kişi yakalandı. Şahsın üzerinde bulunan 1 yaban tavşanı ile 1 ruhsatsız tüfeğe el konuldu.

Denizli Doğa Koruma ve Milli Parklar Çivril Şefliği ekipleri, yaban hayatının korunması ve kaçak avcılığın önlenmesi amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, bu kapsamda sorumluluk sahasındaki avlaklarda gece ve gündüz gerçekleştirilen rutin kontrollerde termal dronlar kullanmaya başladı. Gece görüşü ve yüksek çözünürlüklü termal kamera donanımına sahip drone ile yapılan saha taramalarında, avcılık belgesi bulunmadan avlandığı belirlenen 1 kişi tespit edildi. Şahıs hakkında Kara Avcılığı Kanunu kapsamında yasal işlem başlatıldı. Denetimler sonucunda 1 adet yaban tavşanı ve 1 adet ruhsatsız tüfeğe de el konuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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