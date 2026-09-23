Denizli Buldan'da otomobil orta refüje çarparak ters döndü; sürücü hafif yaralandı

Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil orta refüje çarparak ters döndü. Kazada sürücü hafif yaralandı.

Kaza, Denizli-Manisa karayolunun Buldan ilçesi Acısu bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Denizli istikametine seyir halinde olan S.K. yönetimindeki 33 ANV 149 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil orta refüje çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil takla atarak ters döndü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif sıyrıklarla yaralanan sürücü S.K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı