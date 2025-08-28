Denizli Buldan'da Orman Yangını

Denizli'nin Buldan ilçesinde akşam saatlerinde başlayan orman yangınına itfaiye ve Orman Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor. Sarp arazi nedeniyle yangına müdahale güçlükle sürdürülüyor.

Denizli'nin Buldan ilçesinde akşam saatlerinde yangın meydana geldi. Orman Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalar başlattı.

Yangın, Buldan ilçesi Çatak Mahallesi Yeraltı mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde zorlu bir araziye sahip ormanlık alanda dumanlar yükselmeye başladı. Alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Buldan Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler müdahalelere devam ediyor. Sarp araziye sahip ormanlık alanda müdahalenin güçlükle yapıldığı öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
