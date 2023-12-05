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Denizli Buldan'da Kaçak Avcılık Yapan İki Kişi Yakalandı

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Denizli'nin Buldan ilçesinde avcılığa kapatılan bölgede kaçak avcılık yaptığı belirlenen iki kişi yakalandı. İki şahıs hakkında cezai işlem uygulandı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde avcılığa kapatılan bölgede kaçak avcılık yaptığı belirlenen iki kişi yakalandı. İki şahıs hakkında cezai işlem uygulandı.

Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Türlübey ve Boğazçiftlik mahallelerindeki ormanlık alanda köpekleri ile tavşan avı yapıldığına dair alınan ihbar alan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekipleri harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler iki şüpheliyi kaçak avcılık yaptığı esnada yakaladı. Haklarında cezai işlem uygulanan şahısların avda kullandıkları tüfeklere el konuldu.

Olaya ilişkin açıklamalarda bulunan Buldan Kara Avcılar Derneği Başkanı Hakan Aytekin, geçtiğimiz yıllarda bölgede büyük bir yangının meydana geldiğini ve ağaçlandırma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Talep üzerine bölgenin ava kapatıldığını ifade eden Aytekin, "Bizlerin talebi üzerine bu bölge ava kapalı alan ilan edilmiştir. Ayrıca bu alanda yıl içerisinde kınalı keklik salımı yapılmıştır. Şunun da çok iyi bilinmesi gerekir ki, av günleri Çarşamba, Cumartesi, Pazar ve resmi tatil günleridir. Buna ilaveten Salı günleri de sadece yaban domuzu avı serbestçe yapılabilmektedir. Avcı arkadaşlıklarımızdan ricamız kurallara uymalarıdır. Kurallara uyarak av yapan herkese rastgele diyoruz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Denizli Çevre Doğa Suç 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

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