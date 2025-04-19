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Denizli-Aydın Otoyolu'nda Otomobil Alevlere Teslim Oldu

Denizli-Aydın Otoyolu'nda Otomobil Alevlere Teslim Oldu
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Denizli-Aydın Otoyolunda seyir halindeki bir otomobil, motor kısmından çıkan dumanların ardından alev topuna dönerek tamamen yanarken, aile yangından kurtuldu. Bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi, yangın kontrol altına alındı.

Denizli-Aydın Otoyolunda seyir halinde olan otomobil, bir anda alev topuna döndü. Patlamaların yaşandığı ve sızan yakıt nedeniyle çevreye yayılan yangında, araç metal yığınına döndü.

Olay, Denizli-Aydın Otoyolunun Sarayköy ilçesine bağlı Kabaağaç Mahallesi sınırlarında kalan bölümünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Denizli'den Aydın'ın Nazilli ilçesindeki evlerine dönen aileyi taşıyan otomobil, otoyolda seyir halindeyken bir anda motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanların yerini alan alevler, kısa sürede aracın tamamını kapladı. Yangın büyümeden otomobilden çıkmayı başaran aile, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım talebinde bulundu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve otoyol jandarma ekipleri sevk edildi. Zaman zaman küçük çaplı patlamalarında yaşandığı yangında, araçtan sızan yakıt nedeniyle alevler çevreye saçıldı. İtfaiye yangına müdahale ederken, jandarma ekipleri de bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından otomobilden geriye sadece bir metal yığını kaldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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