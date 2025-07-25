Denizli-Antalya Yolunda Tehlikeli Seyahat: Yolcu Pencereden Ayaklarını Çıkardı

Denizli- Antalya kara yolu üzerinde zaman zaman yüksek hızda seyir eden otomobildeki yolcu, ayaklarını pencereden çıkartarak kilometrelerce yol yolculuk yaptığı anlar cep telefonu ile kaydedildi.

Denizli- Antalya kara yolunda kent merkezi istikametinde seyir halinde olan 20 SE 492 plakalı Tofaş marka otomobilde bulunan yolcunun tehlikeli hareketi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Zaman zaman süratini arttıran otomobilin ön yolcu koltuğunda oturan vatandaş, iki ayağını da dışarıya çıkartarak kilometrelerce yol yolculuk yaptı. Ayağıyla aynayı kapatıp sürücünün geriyi görmesini engellemesine rağmen dakikalarca seyir eden otomobildeki yolcunun kendi canını da hiçe saydığı görüldü. - DENİZLİ