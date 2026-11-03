Denizli Acıpayam'da mantar toplayan 55 yaşındaki kadın ATV kazasında öldü

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Denizli'de çıntar mantarı toplamak için ormanlık alana ATV ile giden 55 yaşındaki kadına bir süre sonra ailesi ulaşamadı. Bölgede arama kurtarma ekipleriyle sabaha kadar aranan kadının kaza yaparak yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

Olay, Acıpayam ilçesi Sandalcık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 55 yaşındaki Güldane Acar, ATV ile ormanlık alana çıntar mantarı toplamaya gitti. Yalnız giden kadına bir süre sonra ulaşamayan aile üyeleri 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine AFAD, jandarma, AKUT ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Güldane Acar'ın kullandığı rotaya göre arama çalışmalarına başlayan ekipler gece boyu faaliyetlerini sürdürdü. Bölgede arama alanını genişleten arama kurtarma ekipleri sabaha karşı Güldane Acar'a ait ATV aracının şarampolden dere kenarına devrildiğini fark etti.

Aracın bulunduğu noktaya inen ekipler Güldane Acar'ı hareketsiz halde buldu. Yapılan kontrollerde Güldane Acar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemelerde Güldane Acar'ın aracının kontrolünü kaybederek dere kenarına uçtuğu ve kaza nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı