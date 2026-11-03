Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Denizli Acıpayam'da mantar toplayan 55 yaşındaki kadın ATV kazasında öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Denizli Acıpayam'da mantar toplayan 55 yaşındaki kadın ATV kazasında öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde çıntar mantarı toplamak için ATV ile ormanlık alana giden 55 yaşındaki kadın, arama çalışmalarının ardından sabaha karşı dere kenarına devrilen ATV'nin yanında hareketsiz bulundu. Kadının ATV'nin kontrolünü kaybederek yaşamını yitirdiği belirlendi.

Denizli'de çıntar mantarı toplamak için ormanlık alana ATV ile giden 55 yaşındaki kadına bir süre sonra ailesi ulaşamadı. Bölgede arama kurtarma ekipleriyle sabaha kadar aranan kadının kaza yaparak yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

Olay, Acıpayam ilçesi Sandalcık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 55 yaşındaki Güldane Acar, ATV ile ormanlık alana çıntar mantarı toplamaya gitti. Yalnız giden kadına bir süre sonra ulaşamayan aile üyeleri 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine AFAD, jandarma, AKUT ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Güldane Acar'ın kullandığı rotaya göre arama çalışmalarına başlayan ekipler gece boyu faaliyetlerini sürdürdü. Bölgede arama alanını genişleten arama kurtarma ekipleri sabaha karşı Güldane Acar'a ait ATV aracının şarampolden dere kenarına devrildiğini fark etti.

Aracın bulunduğu noktaya inen ekipler Güldane Acar'ı hareketsiz halde buldu. Yapılan kontrollerde Güldane Acar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemelerde Güldane Acar'ın aracının kontrolünü kaybederek dere kenarına uçtuğu ve kaza nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 73 sitede yayınlandı.
İsrail tehdidi Suriye'de tüm planları değiştirdi! Bakanlıklar tek tek taşınıyor

Türkiye'nin yanı başında büyük hazırlık! Bakanlıklar bile taşınıyor
Enflasyon rakamları açıklandı

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD ile İran arasında ipler koptu! Gece yarısı art arda 5 patlama

Korkulan oldu! Gece yarısı art arda 5 patlama
Kolombiya'da 20 yıl ağrıları ciddiye alınmayan 26 yaşındaki Melisa'nın ötenazi başvurusu reddedildi: Ölmek istemiyorum, ağrının bitmesini istiyorum

20 yıl ağrısına kimse inanmadı! 26 yaşında ötenazi için başvurdu
Koca kentin tek umudu Hülya Avşar: Bizi bir tek o kurtarır

Koca kentin tek umudu Hülya Avşar: Bizi bir tek o kurtarır
15 bıçak darbesiyle öldürdüğü eski eşi için bunu söyledi: Pişman değilim, ihanet ettiği için öldürdüm

15 bıçak darbesiyle öldürdüğü eski eşi için bunu söyledi: İhanet...
İsrailli kadın asker sustu sustu, sonunda her şeyi anlattı

Yok böyle ifşa! İsrailli kadın asker sustu sustu, sonunda dayanamadı
Demet Akalın'a ikinci çocuk sorusu! Verdiği yanıt herkesi güldürdü

Demet Akalın'dan çocuk sorusuna bomba yanıt: Bir Google'la
Gonca Vuslateri'den şaşırtan estetik itirafı! Hepsini erittirmiş

Estetikte ölçüyü kaçırdı! Sonunda hepsinden kurtuldu