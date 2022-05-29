Denize atlamak için çıktığı kayadan atlayamayınca mahsur kaldı - Haberler

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Denize atlamak için çıktığı kayadan atlayamayınca mahsur kaldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Denize atlamak için çıktığı kayadan atlayamayınca mahsur kaldı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denize atlamak için 20 metrelik kayaya tırmanan genç atlayamadı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denize atlamak için 20 metrelik kayaya tırmanan genç atlayamadı. Aşağıya da inemeyen genci itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Kandıra ilçesine bağlı Kerpe Mahallesi Kartalkaya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki Bilal Ş. denize atlamak için 20 metrelik kayaya tırmandı. Genç, denize atlayamaması üzerine çıktığı yerde mahsur kaldı. Verilen ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Kayalığa tırmanan itfaiye eri, Bilal Ş.'yi bel kemeriyle kendisine bağladı. Genç, halat yardımıyla mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

(Mustafa Taşören/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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