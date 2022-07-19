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Denizden erkek cesedi çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Denizden erkek cesedi çıktı

İzmir Konak'ta vapurdaki yolcuların fark etmesi sonucu denizde erkek cesedi bulundu.

İzmir Konak'ta vapurdaki yolcuların fark etmesi sonucu denizde erkek cesedi bulundu.

İzmir'in Konak ilçesinde Pasaport İskelesi istikametine giden vapurun yolcuları, sabah saatlerinde denizde bir ceset olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen deniz polisleri, şahsı denizden çıkardı. Henüz kimliği belirsiz cesedin 25-30 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu, geceden bu yana denizde olabileceği, darp izlerinin olmadığı belirtildi. Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İzmir 3. Sayfa Haberler

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