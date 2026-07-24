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Denizde kaybolan çocuk bulundu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Denizde kaybolan çocuk bulundu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
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Mersin’de ailesiyle gittiği sahilde denize giren 7 yaşındaki çocuk, suda kayboldu.

Mersin'de ailesiyle gittiği sahilde denize giren 7 yaşındaki çocuk, suda kayboldu. Dalgıç polisler tarafından deniz ile birleşen derede bilinci kapalı halde bulunan çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, akşam üzeri merkez Akdeniz ilçesi Adanalıoğlu sahilinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, yakınlarıyla sahile gelen çocuklardan 7 yaşındaki Eser Kılıç, denize girdi. Kenarda yüzen Kılıç denizle birleşen dere ağzında kayboldu. Durumu fark edenler hemen 112 Acil Komuta Merkezine bilgi verdi. Merkez bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ve sağlık ekiplerini yönlendirdi. Sahil güvenlik ekipleri denizde, dalgıç polisler ise dere ağzında arama çalışması yaptı. Dalgıç polisler çocuğu dere ağzında su altında buldu. Bilinci kapalı şekilde sağlık ekiplerine ulaştırılan çocuk ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yaklaşık bir saat müdahale edilen çocuk hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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