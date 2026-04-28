Denizde cansız bedenleri bulunmuştu: İki arkadaştan birinin cenazesi defnedildi

Mersin'in Silifke ilçesi açıklarında deniz yüzeyinde bulunan 2 erkek cesediyle ilgili başlatılan soruşturma sürerken, hayatını kaybedenlerden Halil Çelik'in cenazesi toprağa verildi.

Olay, dün Taşucu Mahallesine bağlı Boğsak Şahin Kayası açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dün 14.20 sıralarında Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı Harekat Merkezi'ne, deniz yüzeyinde 2 kişinin hareketsiz halde bulunduğu yönünde ihbar yapıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sahil güvenlik ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Deniz yüzeyindeki 2 erkek cesedi ekipler tarafından bota alınarak Silifke Sahil Güvenlik iskelesine getirildi. Yapılan incelemelerde hayatını kaybeden kişilerin 69 yaşındaki Akın Acar ile 66 yaşındaki Halil Çelik olduğu öğrenildi. Cenazeler, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Mersin Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili inceleme devam ederken, şahısların denize açıldıkları teknenin battığı ihtimali üzerinde durulduğu, bulunması için bölgede çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Cenazelerden biri defnedildi

Hayatını kaybeden Halil Çelik'in cenazesi bugün ikindi namazı sonrasında Bolacalıkoyuncu Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Akın Acar'ın ise yarın öğle namazına müteakip Taşucu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.

Öte yandan Halil Çelik'in yakın arkadaşı Mevci Arslan, arkadaşının yaklaşık 15 yıldır balıkçılık yaptığını ve denizi iyi bildiğini söyledi. Arslan, "5 metre uzunluğunda bir tekne almıştı. Zaman zaman diğer arkadaşları ile de balığa giderdi. En yakın arkadaşı Akın'dı. Cumartesi günü oturduk yemek yedik. Dün için balığa gideceğiz erken döneriz dedi. Şaşırdık. Halil o kadar hava durumunu takip eder ki ben anlamam. İnanamıyoruz. Hiç kimse inanamıyor. Bu nasıl olur. Valilik uyarı yaptı diyorlar. Tekne yok. Ama bilmiyorum derinliği ne kadar tekne çıkarılır mı? Benim kendi düşüncem sanki ya kayaya vurdu ya da başka bir şey vurmuş olabilir. Durum acı" dedi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı