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Deniz yatağı ile sürüklenen şahısları sahil güvelik kurtardı

Deniz yatağı ile sürüklenen şahısları sahil güvelik kurtardı
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Aydın’ın Didim ilçesinde deniz yatağı ile sürüklenen iki kişi sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Aydın'ın Didim ilçesinde deniz yatağı ile sürüklenen iki kişi sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Didim önlerinde 2 şahsın deniz yatağı ile sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu sevk edildi. Bölgede başlatılan arama kurtarma faaliyetleri neticesinde bahse konu şahıslar Sahil Güvenlik Botu üzerine alınarak Didim Marina'ya intikal ettirildi. Şahısların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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