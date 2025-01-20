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Deniz Işın, Ayşe Barım hakkında 'mağdur' sıfatıyla ifade verecek

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Menajer Ayşe Barım'a yönelik iddialar nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında oyuncu Deniz Işın, 'mağdur' sıfatıyla ifade vermek üzere savcılığa çağrıldı.

Birçok ünlü ismin menajeri olan Ayşe Barım hakkında sosyal medyadaki iddialara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında oyuncu Deniz Işın 'mağdur' sıfatıyla ifade vermek üzere savcılığa gidecek.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Serenay Sarıkaya gibi bazı sanatçıların ve oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında sosyal medya platformlarındaki paylaşım ve haberlerdeki iddialar ihbar kabul edilerek maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için re'sen soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturmanın 'çalışma hürriyetinin ihlali' ve 'şantaj' gibi iddialara ilişkin olduğu öğrenilirken, Barım hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri de uygulanmıştı.

Deniz Işın, Ayşe Barım hakkında 'mağdur' sıfatıyla ifade verecek

MAĞDUR SIFATIYLA İFADE VERECEK

Geçtiğimiz günlerde tanık sıfatıyla ifade veren Serenay Sarıkaya'nın ardından bu kez oyuncu Deniz Işın'ın 'mağdur' sıfatıyla ifade vermek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na çağrıldı. Işın'ın yarın 11.00'de adliyeye gelerek ifade vermesi bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Menajer Ayşe Barım'ın, kendisine biat etmeyenleri piyasadan uzaklaştırdığı ve kendi oyuncularının önünü açtığı iddiası sosyal medyanın gündemine oturmuş, Ayşe Barım'ın şirketi ID İletişim açıklama yaparak bu iddiaları yalanlamıştı.

Oyuncu Deniz Işın, Ayşe Barım'ın kendisinin işini bizzat engellediğini söyleyerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"BİZZAT İŞLERİME ENGEL OLMAYA KALKTI"

"Kadın dayanışması istediğiniz kadın yüzünden kaç tane kadın oyuncunun hakkına girildiğini düşündünüz mü hiç? Kendisi bizzat işlerime engel olmaya kalktı, tanıdığım çok yetenekli kadın oyuncuların önünü kesti. Eğer bir mafyalaşma varsa kadın ve insan hakları savunucusu olarak en çok sizin ses çıkarmanız gerek. Kime kimi peşkeş çekti bilemem ama şaşırmam. Sırası geldi diye delirmeyin elbet kokusu çıkacaktı."

Deniz Işın, Ayşe Barım hakkında 'mağdur' sıfatıyla ifade verecek

Deniz Işın, Ayşe Barım hakkında 'mağdur' sıfatıyla ifade verecek
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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