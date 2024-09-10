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'Sorun ne' diye sorduğu genç tarafından demir sopayla dövülen adam yaşadıklarını anlattı

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Hatay'da 58 yaşındaki bir vatandaş, iki kadına rahatsızlık veren bir gence sadece "Sorun nedir?" diyerek müdahale etti. Bu soru, karşısında gençler yaşlı adamı demir sopayla dövdü.

Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki Süleyman Bolat'ın, motosikletiyle seyir halindeyken eli sopalı bir şahıs tarafından yolunun kesilerek darp edildiği anlar kameraya yansırken olayın 'Sorun ne' sorusu üzerine başladığı ortaya çıktı.
Antakya ilçesi Kuyulu Mahallesi'nde yaşayan Süleyman Bolat, motosikletle işine gitmek yolculuk yaptığı esnada elinde demir sopa bulunan şahıs tarafından öldüresiye dövülmüştü. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alınan Bolat, taburcu edildi.

ŞİDDETE UĞRAYAN YAŞLI ADAM YAŞADIKLARINI ANLATTI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, demir sopayla ölümcül şekilde dövüldüğü anlar kaydedilen Bolat, yaşadığı korkunç olayla ilgili detayları paylaştı. Bolat; akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen şahsa, 2 kadınla yaşadığı tartışma sonrası 'Sorun ne' diye sorduğunu ve daha sonra darp edildiğini söyledi. "Gence sorun ne diye sorunca adam demir çubukla kafama vurdu"

'KADINLARA BİR ŞEY YAPMAMASI İÇİN ORAYA GİTTİM'

Demir çubukla kafasına darbe alan Süleyman Bolat, "Yoldan aşağıya doğru indim. Yoldaki bir genç, oradan geçen 2 kadına sataşmıştı. Kadınlara bir şey yapmaması için oraya doğru gittim ve durdum. Gence sorun ne diye sorunca adam demir çubukla kafama vurdu. Olay böyle gelişti. Hastane tedavi gördükten sonra taburcu oldum. Başımdan yaralandım. Hiçbir şey sormadan vurdu. Allah'a şükür durumum iyi" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Saldırı Antakya 3-sayfa Güncel Hukuk Hatay

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