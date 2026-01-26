Haberler

Çanakkale'de kaybolan demans hastası sağ olarak bulundu

Çanakkale'de kaybolan demans hastası sağ olarak bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde kaybolan demans hastası 80 yaşındaki kadın, AFAD ekipleri tarafından sağ olarak bulundu. Jandarma ile birlikte yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda yaşlı kadın, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde kaybolan demans hastası 80 yaşındaki kadın, AFAD ekiplerince sağ olarak bulundu.

Ezine ilçesi Yaylacık köyünde demans hastası 80 yaşındaki P.A.'nın kaybolması üzerine Acil Durum ve Afet Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri inceleme başlattı. AFAD ekipleri koordinasyonunda jandarma ekipleri ile birlikte yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda yaşlı kadın sağ olarak bulundu. P.A., sağlık kontrollerin yapılabilmesi için sağlık ekiplerine teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi

Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Klinikte mobbing ve görevi kötüye kullanma iddiasına ilişkin soruşturma

Asistanların hocaları ile ilgili mobbing iddialarına soruşturma
İsveçli bakan da saç örme akımına destek verdi

Saç örme akımına katılan bu kez bir bakan oldu! Görüntüleri paylaştı
Taraftarlar 'Olur mu öyle şey' diyor! Noa Lang'ın sözleşmesinde görülmemiş madde

Taraftarlar "Olur mu öyle şey" diyor! Sözleşmesinde görülmemiş madde
Güvenlik görevlisini küplere bindiren hareket: Hop hop, hayvan mısın lan?

Ulu orta yaptığı hareket güvenliği çileden çıkarttı: Hayvan mısın lan?
Klinikte mobbing ve görevi kötüye kullanma iddiasına ilişkin soruşturma

Asistanların hocaları ile ilgili mobbing iddialarına soruşturma
Ufuk Özkan'ın doktoru peş peşe güzel haberleri verdi

Ufuk Özkan'ın doktoru peş peşe güzel haberleri verdi
O meşhur fotoğrafın kahramanı 'Ali Dede'den acı haber

'Ali Dede'den acı haber