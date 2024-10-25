Üye Girişi
Haberler

DEM Parti Genel Merkezine Alkollü Saldırı

DEM Parti Genel Merkezine Alkollü Saldırı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balgat'ta bulunan DEM Parti genel merkezine alkollü bir kişi saldırdı. Saldırı sonucu tabela hasar gördü ve cam kapılar kırıldı. Şahıs, emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Dem Parti'nin Balgat'ta bulunan genel merkezine alkollü bir kişi saldırdı, şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre olay gece saatlerinde Balgat'ta bulunan DEM Parti genel merkezinde meydana geldi. Partinin binasına H.C.Ö. isimli bir kişi saldırdı. Saldırı sonucu tabela hasar görürken binanın cam kapıları ise kırıldı. Aşırı derecede alkollü olduğu belirlenen şahıs ise Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

DEM Parti Balgat ankara

Elebaşı Gülen'in cenaze töreninde tekbir getirmek yasaklandı, İncil'den pasajlar okundu

Gülen'in cenaze töreninde bir kardinal İncil'den pasajlar okudu

 Elebaşı Gülen'in cenazesinden dikkat çeken kareler

Elebaşı Gülen'in cenazesinden dikkat çeken kareler

 5 ülkeye yeni büyükelçi atandı: Aralarında dikkat çeken bir isim var

5 ülkeye yeni büyükelçi atandı: Aralarında dikkat çeken bir isim var
Bahçeli'nin çağrısının ardından Kandil'den 'Öcalan' mesajı

Ne diyecekleri merak konusuydu! Kandil'den 'Öcalan' mesajı geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manisa elektrik kesintisi! 25-26 Ekim Akhisar, Şehzadeler, Soma elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yeni İsviçre Büyükelçisi Şebnem İncesu kimdir? Şebnem İncesu hayatı ve biyografisi! İstanbul elektrik kesintisi! 25-26 Ekim Küçükçekmece, Ümraniye, Beylikdüzü elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Yeni Zambiya Büyükelçisi Hüseyin Barbaros Dicle kimdir? Hüseyin Barbaros Dicle hayatı ve biyografisi! 25-26 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Ereğli, Çumra elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 25-26 Ekim Karabağlar, Karşıyaka, Bayraklı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yeni Bahreyn Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Koytak kimdir? Ayşe Hilal Sayan Koytak hayatı ve biyografisi! Adana elektrik kesintisi! 25-26 Ekim Yüreğir, Sarıçam, Kozan elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 25-26 Ekim Yıldırım, İnegöl, Gemlik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Yeni Slovenya Cumhuriyeti Büyükelçisi Hayriye Kumaşcıoğlu kimdir? Hayriye Kumaşcıoğlu hayatı ve biyografisi! Ankara elektrik kesintisi! 25-26 Ekim Keçiören, Mamak, Sincan elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.