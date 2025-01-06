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Dehşete düşüren görüntü: Esenyurt'ta bir grup, engelli çocuğa işkence yaptı

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Esenyurt'ta bir grup çocuğun, kendilerinden yaşça küçük sağır ve dilsiz olan engelli bir çocuğa işkence ettikleri görüntüler izleyenleri dehşete düşürdü.

Esenyurt'ta yaşları 14 ila 17 arasında değişen bir grup çocuğun, yaşça kendilerinden küçük olan, sağır ve dilsiz bir çocuğa yaptıkları işkence görüntüleri kan dondurdu.

SAĞIR, DİLSİZ ÇOCUĞA İŞKENCE

Sosyal medyaya düşen görüntülerde ellerinde halat ve kerpeten olan çocukların, diğer çocuğu dövdüğü, tırnaklarını çekmeye çalıştıkları görüldü. Tepkisini dile getiremeyen sağır ve dilsiz çocuğun hali görenlerin yüreklerini sızlattı. Görüntülerde dayak atılan çocuğa küfür edildiği de duyuldu. Görüntülerin sonunda ağır darbelere maruz kalan çocuğun ağzından ve burnundan kan geldiği görüldü.

Dehşete düşüren görüntü: Esenyurt'ta bir grup, engelli çocuğa işkence yaptı
Kaynak: Haberler.com / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHako Sanane:

Adalettttt yine nerelere kaybolduunn??

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