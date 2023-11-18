Dehşet verici cinayetin kurbanı olan koca son yolculuğuna uğurlandı

SAKARYA - Sakarya'nın Taraklı ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öğrenilen kadının boğazına makas saplayarak öldürdüğü eşi, son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, gece saatlerinde Duman Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları bulunduğu ve uzun süredir tedavi gördüğü öğrenilen 3 çocuk annesi Emine Bostan (40), önce sert bir cisimle kafasına vurduğu eşi Eyüp Bostan'ın boğazına makas sapladı. Gözü dönen kadın, sonrasında kendi babası Ahmet G.'yi de seccade ile boğmaya kalkıştı. Sesleri duyan Emine Bostan'ın 18 yaşındaki kızı N. Bostan dede Ahmet G.'yi annesinin elinden zor kurtardı.

Daha önceden de 'Seni öldüreceğim' diye tehdit etmiş

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Eyüp Bostan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz adamın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga kaldırılırken, şüpheli kadın ise jandarma tarafından yakalandı. Kocasını öldürdükten sonra kendi babasını da boğarak öldürmeye kalkışan kadının, daha öncesinde eşini 'Seni öldüreceğim' diye tehdit ettiği öğrenildi. Suç aleti ile birlikte yakalanan kadın, psikolojik sorunları sebebi ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Son yolculuğuna uğurlandı

Hastane işlemleri sonrasında ailesine teslim edilen Bostan'ın cansız bedeni, Duman Mahallesi Merkez Cami'ye getirildi. Bostan'ın cenazesi, helallik alınması sonrasında öğle namazına müteakip kılınan namazın ardından Duman Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.