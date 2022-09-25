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Çatı akması nedeniyle çıkan tartışmada kılıç ve silahlar çekildi

3. Sayfa Haberleri

Adana'nın Kozan ilçesinde 2 kişi, çatı akması nedeniyle tartıştıkları esnafın iş yerini bastı. Saldırganlar, iş yeri sahibini dışarı çağırıp önce tokat attı ardından kılıçla yaraladı. İş yeri sahibinin av tüfeğiyle ateş açması sonucu saldırganlardan biri yaralandı. Dehşet anları, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

23 Eylül Cuma günü meydana gelen olayda, iddiaya göre, iş yerinin çatısından dükkanına su aktığı gerekçesiyle D.E., komşuları A.D. ve M.D. ile telefonda tartıştı. Tartışma sonrası M.D. ve A.D. esnaf D.E.'nin kapısına gelerek sokağa çağırdı. Saldırganlar esnaf D.E.'yi kolundan tutup tokatladı, ardından ellerine geçirdikleri kılıçla yaraladı.

AV TÜFEĞİ İLE ATEŞ AÇTI

İş yeri çalışanının panikle iş yerine kaçtı. Kılıçla yaralanan esnaf D.E.'nin av tüfeğini ateşlemesi ile A.D. ayağından yaralandı. Kılıçla dükkan camlarına vuran ve ardından taşla kıran M.D. ise kayıplara karıştı. İş yeri sahibinin av tüfeğiyle ateş açması sonucu saldırganlardan biri yaralandı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Çatı akması nedeniyle çıkan tartışmada kılıç ve silahlar çekildi

ATEŞ AÇAN ESNAF TUTUKLANDI

Ayağından av tüfeği saçması ile yaralanan A.D. Kozan Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Adana'ya sevk edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan esnaf D.E. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.D.'yi arama çalışmaları sürüyor.

Çatı akması nedeniyle çıkan tartışmada kılıç ve silahlar çekildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eylül Kozan Adana 3. Sayfa Haberler

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