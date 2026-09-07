Hatay'da Takla Atan Otomobilde Sürücü Yaralandı
Hatay'ın Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde kontrolden çıkarak takla atan otomobil ters döndü. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Hatay'da kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza; Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle takla atan otomobil ters döndü. Kazada araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı