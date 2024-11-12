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Defne'de İtfaiye Ekipleri Mahsur Kalan Kediyi Kurtardı

Defne'de İtfaiye Ekipleri Mahsur Kalan Kediyi Kurtardı
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Hatay'ın Defne ilçesinde atık su borusuna düşen bir kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan kedi, doğal yaşam alanına geri bırakıldı.

Hatay'ın Defne ilçesinde atık su borusunda mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgilere göre Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde bir Kedi, atık su borusuna düştü. Atık su borusunda mahsur kalan kedinin, sesini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle mahsur kalan kedi kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan kedi, doğal yaşam alanına bırakıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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