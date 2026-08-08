Hatay'da doğalgaz sızıntısı yangını kontrol altına alındı

Hatay'da doğalgaz borusunda yaşanan sızıntı sonrası yükselen alevler, itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla çevreye sıçramadan kontrol altına alındı.

Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde doğalgaz borusunun yoldan ve bir binanın bahçesinden geçen kısımda yaşanan sızıntıdan dolayı alevler yükseldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve doğalaz şirketine ait ekipler sevk edildi. Doğalgaz sızıntısı yaşanan bölgede itfaiye ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirdiler. Alevler, ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın çevreye sirayet etmeden söndürülürken doğalgaz şirketine bağlı ekiplerde güvenlik önlemi alarak arızayı giderdiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı