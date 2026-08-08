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Hatay'da doğalgaz sızıntısı yangını kontrol altına alındı

Hatay'da doğalgaz sızıntısı yangını kontrol altına alındı
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Hatay'ın Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde doğalgaz borusunda meydana gelen sızıntı nedeniyle alevler yükseldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve doğalgaz şirketi ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparak alevlerin çevreye sıçramasını engelledi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, doğalgaz ekipleri güvenlik önlemleri alarak arızayı giderdi. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Hatay'da doğalgaz borusunda yaşanan sızıntı sonrası yükselen alevler, itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla çevreye sıçramadan kontrol altına alındı.

Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde doğalgaz borusunun yoldan ve bir binanın bahçesinden geçen kısımda yaşanan sızıntıdan dolayı alevler yükseldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve doğalaz şirketine ait ekipler sevk edildi. Doğalgaz sızıntısı yaşanan bölgede itfaiye ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirdiler. Alevler, ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın çevreye sirayet etmeden söndürülürken doğalgaz şirketine bağlı ekiplerde güvenlik önlemi alarak arızayı giderdiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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