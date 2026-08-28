Defne'de bahçe yangını kontrol altına alındı
Hatay'ın Defne ilçesi Özbek Mahallesi'nde bir bahçe alanında çıkan yangın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen HBB İtfaiye Dairesi ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Ekipler, yangının geniş bir alana yayılmasını önlerken, ardından soğutma çalışması yaptı.
Hatay'ın Defne ilçesinde bahçe alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle geniş alana sirayet etmeden kontrol altına alındı.
Yangın, Defne ilçesi Özbek Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye HBB İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak geniş alana yayılması önlendi.
Yangının ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı