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İşçi asansör boşluğuna düştü, kurtarıldı

İşçi asansör boşluğuna düştü, kurtarıldı
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Hatay’ın Defne ilçesinde yapımı devam eden binanın asansör boşluğuna düşen işçi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Hatay'ın Defne ilçesinde yapımı devam eden binanın asansör boşluğuna düşen işçi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay, Defne ilçesi Turunçlu Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede yapımı devam eden binanın asansör boşluğuna düşen vatandaşın yardımına ekipler yetişti. İtfaiye ekiplerinin hızlı ve koordineli çalışmasıyla yaralı işçi kısa sürede bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralı ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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