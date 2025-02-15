Defineleri Ararken Suçüstü Yakalandılar

Afyonkarahisar'da izinsiz yaptıkları kazıyla define arayan 3 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Olay, Emirdağ ilçesi Özkan köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede izinsiz kazı yapıldığı bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçti. Olay yerine giden ekipler Y.B., B.Y. ve M.O.A. isimli şahısları kazı yaparken suçüstü yaptı. Ardından bölgede arama yapan ekipler kazma, kürek, delici matkap gibi kazı malzemeleri ele geçirdi. Olayın ardından şahısların gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR