Kayyum kararına tepki gösteren Tülay Hatimoğulları'nın açıklamasına Bahçeli gafı damga vurdu

Basın açıklamasına Hatimoğulları'nın Bahçeli gafı damga vurdu
Chery ve BYD'nin hangi illere yatırım yapacağı netleşti

Chery ve BYD'nin hangi illere yatırım yapacağı netleşti
Özel, Erdoğan'ın hapse girmesine neden olan şiiri yanlış okudu

Erdoğan'ın hapse girmesine neden olan şiiri yanlış okudu
Bir ilçeyi dolandırıp gece yarısı kaçtı

Bir ilçeyi dolandırıp gece yarısı kaçtı! Zarar çok büyük

Defineleri Ararken Suçüstü Yakalandılar

Defineleri Ararken Suçüstü Yakalandılar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde izinsiz kazı yaparken jandarma tarafından yakalanan 3 kişi, kazıya dair malzemelerle birlikte gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da izinsiz yaptıkları kazıyla define arayan 3 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Olay, Emirdağ ilçesi Özkan köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede izinsiz kazı yapıldığı bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçti. Olay yerine giden ekipler Y.B., B.Y. ve M.O.A. isimli şahısları kazı yaparken suçüstü yaptı. Ardından bölgede arama yapan ekipler kazma, kürek, delici matkap gibi kazı malzemeleri ele geçirdi. Olayın ardından şahısların gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Araç sahipleri dikkat! Beklenen zam uygulamaya girdi
img

Ali Koç Galatasaray'ı Talisca üzerinden vurdu
img

Yıldız futbolcunun transferi bu kareden sonra gerçekleşmiş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Feraye Tanyolaç'ın Bebek'te 11 bin TL'ye oturduğu evin yeni kirası belli oldu

Bebek'te 11 bin TL'ye oturduğu evin yeni kirası belli oldu
Ali Koç Galatasaray'ı Talisca üzerinden vurdu: 2 milyon euro fazla para teklif ettiler

Ali Koç Galatasaray'ı Talisca üzerinden vurdu
Elon Musk'a kızan kadın, Tesla'nın arkasına bakın ne yazdırdı

Elon Musk'a kızan kadın, Tesla'nın arkasına bakın ne yazdırdı
Alıkoydukları kadını acımasızca darbedip bir de selfie çektiler

Ellerini ağzını bağlayıp acımasızca darbedip bir de selfie çektiler
Rüzgara Bırak'ta Hande Erçel ve Barış Arduç'un cesur sahneler

Hande Erçel ve Barış Arduç'tan çok konuşulacak sahneler
Ali Koç canlı yayında söyledi! Yıldız futbolcunun transferine Aziz Yıldırım el atmış

Yıldız futbolcunun transferi bu kareden sonra gerçekleşmiş

Son Dakika Haberleri

title