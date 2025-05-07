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Define Arayan İki Kişi Fotokapana Yakalandı

Define Arayan İki Kişi Fotokapana Yakalandı
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yerleştirilen fotokapan, define arayan iki kişinin görüntülerini kaydetti. Sosyal medyada yayımlanan görüntüler sonrası jandarma ekipleri harekete geçerek şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Dedektörle define arayan 2 kişi fotokapana yansıdı

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ayı, karaca, tilki, domuz, tavşan ve sansar ile dedektörle define arayan 2 kişi fotokapana yansıdı. Görüntülerin sosyal medyaya düşmesi sonrası Jandarma ekipleri definecileri yakalamak için çalışma başlattı.

Safranbolu'nun 1750 rakımlı Sarıçiçek Yaylası'nda yaban hayatını izlemek isteyen bir doğasever, ormanlık alana fotokapan yerleştirdi. Doğasever tarafından yerleştirilen fotokapana ayı, karaca, tilki, domuz, tavşan ve sansar gibi yabani hayvanlar ile dedektörle define arayan 2 kişi yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Jandarma ekipleri define arayan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN ERDEM - 3.Sayfa
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