Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama, 3 sınır dışı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde DEAŞ Silahlı Terör Örgütü içerisinde geçmiş dönemde faaliyet gösteren 4 yabancı uyruklu şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken 3'ünün sınır dışı edilmesi için işlemlere başlandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, "DEAŞ" Silahlı Terör Örgütü içerisinde geçmiş dönemde faaliyet gösteren 4 yabancı uyruklu Adapazarı ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İşlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken 3'ünün sınır dışı edilmesi için işlemlere başlandı. - SAKARYA