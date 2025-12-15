Sakarya'da DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu şüpheli tutuklandı

Haberler

Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, geçmiş dönemlerde örgüt bünyesinde faaliyet gösterdiği tespit edilen Irak uyruklu bir kişi gözaltına alındı ve tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda geçmiş dönemde terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet gösterdiği tespit edilen Irak uyruklu şüpheli, Adapazarı ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
