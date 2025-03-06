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DEAŞ'ın Musul'daki Ölüm Çukuru: 2 Binden Fazla Ceset Çıkarılacak

DEAŞ'ın Musul'daki Ölüm Çukuru: 2 Binden Fazla Ceset Çıkarılacak
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Irak'ın Musul kentinin güneyinde, terör örgütü DEAŞ tarafından katledilen 2 binden fazla insanın cesedinin bulunduğu Hasfa Obruğu'ndan cesetlerin çıkarılması için çalışmalara başlandı. Musul Valisi, çalışmaların yaklaşık bir yıl süreceğini ve adalet sağlanması gerektiğini vurguladı.

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın 2014-2017 yılları arasında Hasfa Obruğuna attığı 2 binden fazla insanın cesedini çıkarmak için çalışmalar başladı.

Irak'ın Musul kentinin güneyinde terör örgütü DEAŞ'ın 2014-2017 yıllarında katlederek Hasfa Obruğuna attığı 2 binden fazla kişinin cesedi çıkarılacak. Musul Valisi Abdulkadir el-Dahil, DEAŞ'ın ölüm çukuru olarak kullandığı bölgeyi ziyaret ederek cesetlerin çıkarılması için çalışmaların başlatıldığını duyurdu. DEAŞ'ın Musul'u kontrol ettiği dönemde, binlerce kişiyi bu çukura getirerek infaz ettiği yönünde ön raporların olduğunu ifade eden Musul Valisi, "Bu obruk, Irak'ın ve belki de dünyanın en büyük toplu mezarıdır" ifadelerini kullandı.

"Çalışmalar yaklaşık bir yıl sürecek"

Musul Temyiz Mahkemesi ile koordineli olarak hareket ettiklerini ve öldürülenlerin ailelerine adalet sağlanması gerektiğini vurgulayan el-Dahil, "Bu kadar uzun süre beklemek makul değil. Ölenlerin ailelerine sevdiklerinin akıbetini öğrenme hakkını vermeliyiz" şeklinde konuştu. Hasfa Obruğu yanı sıra Telafer ve Sincar'daki diğer toplu mezarların da açılacağını ve çalışmaların yaklaşık bir yıl süreceğini kaydeden el-Dahil, "Bu çalışma, terör örgütü DEAŞ tarafından öldürülen binlerce kişinin akıbetini öğrenmek için atılan önemli bir adımdır" dedi.

DEAŞ'ın ölüm çukuru

Musul'un yaklaşık 20 kilometre güneyinde bulunan Hasfa Obruğu, 2014 Haziran ile 2017 Temmuz arasında Musul'u kontrol eden DEAŞ tarafından binlerce kişinin cesedini yok etmek için kullanıldı. Iraklı bazı kaynaklar, öldürülenlerin bir kısmının obruğun yanında infaz edilerek çukurun içine düştüğünü, bazılarının ise canlı olarak çukura atıldığını belirtiyor. Ayrıca yeraltı sularının obruktaki çok sayıda cesedi sürüklemiş olabileceği tahmin ediliyor.

DEAŞ'ın kentten çıkarılmasının ardından Iraklı ekipler aylarca obruğa ulaşmaya çalışmış ancak arazi çevresine döşenen mayınlar nedeniyle bölgeye girememişlerdi. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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