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DEAŞ bağlantılı 12 şüpheli İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı

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İstanbul'da DEAŞ soruşturmasında 13 adrese operasyon düzenlendi. Çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları ve sosyal medyadan örgüt propagandası yaptıklarına dair tespitler bulunan şüphelilerden 12'si yakalandı, firariler aranıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ Silahlı Terör Örgütü ile bağlantılı olan, çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduklarına ve sosyal medya platformları üzerinden örgüt propagandası yaptıklarına yönelik hakkında tespitler bulunan 12 şüpheli düzenlenen operasyon ile yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalar kapsamında DEAŞ Silahlı Terör Örgütü ile bağlantılı olan, çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduklarına ve sosyal medya platformları üzerinden örgüt propagandası yaptıklarına yönelik hakkında tespitler bulunan şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda Türkiye'yi hedef alan eylemler yapabileceği göz önünde bulundurularak İstanbul'da faaliyet gösteren, 14 şahsın yakalanması amacıyla İstanbul'da 13 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheli yakalanırken firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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