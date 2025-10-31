DEAŞ'a Yönelik Operasyonda 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Aydın'ın Nazilli ve Köşk ilçelerinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde Nazilli ve Köşk ilçelerinde belirlenen 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Suriye uyruklu 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ünün Köşk, 1'inin ise Nazilli ilçesinde yakalandığı öğrenildi. Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - AYDIN