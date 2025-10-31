Haberler

DEAŞ'a Yönelik Operasyonda 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Aydın'ın Nazilli ve Köşk ilçelerinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 5 Suriye uyruklu şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Jandarma, yasa dışı yollardan Türkiye'ye girdikleri belirlenen zanlılar üzerinde çalışmalara devam ediyor.

Aydın'ın Nazilli ve Köşk ilçelerinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde Nazilli ve Köşk ilçelerinde belirlenen 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Suriye uyruklu 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ünün Köşk, 1'inin ise Nazilli ilçesinde yakalandığı öğrenildi. Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa



