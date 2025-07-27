Datça'da Yunanistan tarafından geri itilen göçmenler kurtarıldı

Datça'da Yunanistan tarafından geri itilen göçmenler kurtarıldı
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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içindeki düzensiz göçmenler, Sahil Güvenlik Botu tarafından kurtarıldı.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen lastik bot içindeki düzensiz göçmen kurtarıldı.

Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki düzensiz göçmen kurtarıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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