Datça’da gezi teknesinde rahatsızlanan vatandaşa tıbbi tahliye

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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında seyreden gezi teknesinde rahatsızlanan vatandaş Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

Datça ilçesi açıklarında seyreden gezi teknesinde rahatsızlanan vatandaş için yardım çağrısı yapıldı. Yapılan çağrı üzerine bölgede seyreden Sahil Güvenlik botu rahatsızlanan vatandaşı bota alarak kıyıda bekleyen 112 acil sağlık ekibine teslim etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı