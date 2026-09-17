Haberler

Datça’da gezi teknesinde rahatsızlanan vatandaşa tıbbi tahliye

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Datça’da gezi teknesinde rahatsızlanan vatandaşa tıbbi tahliye
Güncelleme:
+39 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında seyreden gezi teknesinde rahatsızlanan vatandaş Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında seyreden gezi teknesinde rahatsızlanan vatandaş Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

Datça ilçesi açıklarında seyreden gezi teknesinde rahatsızlanan vatandaş için yardım çağrısı yapıldı. Yapılan çağrı üzerine bölgede seyreden Sahil Güvenlik botu rahatsızlanan vatandaşı bota alarak kıyıda bekleyen 112 acil sağlık ekibine teslim etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fener'i batıran 5'li! 55 milyon euro harcandı, 3,6 milyon euro geldi

Fener'i batıran 5'li! Çuvalla paraya alındılar, 3 milyon kazandırdılar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İBB'nin düğün ve davet salonlarındaki ürünlerine yüzde 31'e varan oranda zam yapıldı

İstanbul'da evlenecek çiftler dikkat! Büyük zam geldi
Şemsiyeyi kapatmak isteyen kuaför çalışanını rüzgar sürükledi! Aksaray'daki o anlar kamerada

Şemsiyeyi kapatmak isterken rüzgara kapıldı! Kurtuluşu ayağında
Tedesco'nun kovulmasının perde arkası ortaya çıktı: Kafasını duvara vuruyor gibiydi

Kovulmasının perde arkası ortaya çıktı: Kafasını duvara...
İsveç'te muhalefet çoğunluğu elde etti, Başbakan Kristersson istifa etti

Seçim sonuçları istifa getirdi! Başbakan koltuğu bıraktı

THY'nin İtalya'daki turnuvasına vize engeli: Yerine başka takım alındı

THY Kadın Voleybol Takımı'na vize engeli! Turnuvadan çekildiler
Kolombiya'da düşen uçaktan acı haber geldi! Türk iş insanı dahil 5 kişi hayatını kaybetti

Devlet başkanı duyurdu! Türk iş insanı dahil 5 kişiden acı haber
Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl Başkanlığı görevi sona erdi

Gürsel Tekin'in görevine son verildi