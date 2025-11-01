Datça'da Doğa Yürüyüşüne Çıkan Kişi Mahsur Kaldı, Arama Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

Muğla'nın Datça ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan ve ormanlık alanda mahusr kalan bir kişinin bulunması için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Olay, Datça ilçesi Kızılbük mevkiinde saat 18.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre doğa yürüyüşüne çıkan bir kişi, sarp arazinin bulunduğu ormanlık alanda mahsur kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarın ardından bölgeye jandarma ve AFAD koordinesinde Datça MAG AME ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, mahsur kalan şahsın kurtarılması için çalışmalara başladı. Ormanlık alanda mahsur kalan vatandaşın, bulunması için bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor. - MUĞLA