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Serinlemek için denize giren 18 yaşındaki genç boğuldu

Serinlemek için denize giren 18 yaşındaki genç boğuldu
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Muğla'nın Datça ilçesinde serinlemek için denize giren 18 yaşındaki Polat Esmer, suya dalış yaptıktan sonra bir daha yüzeye çıkamadı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler tarafından sudan çıkarılan genç, hastanede hayatını kaybetti.

Muğla'nın Datça ilçesinde 18 yaşındaki genç, serinlemek için girdiği denizde boğuldu.

Olay, Datça Uşaklar Sitesi sahilinde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için sahile giden Polat Esmer (18), denize girdikten sonra suya dalış yaptı. Bir süre sonra su yüzeyine çıkmayan genci fark eden arkadaşları panik yaşayarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri de sevk edildi. Denizin dibinde hareketsiz halde bulunan Polat Esmer, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılarak sahile getirildi. Sağlık ekipleri tarafından sahilde ilk müdahalesi yapılan genç, ambulansla Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Polat Esmer, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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