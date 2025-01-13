Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merakla beklenen müjdelerini peş peşe sıraladı

Erdoğan, merakla beklenen müjdelerini peş peşe sıraladı
Erdoğan evlenmeyi düşünen gençlerin önüne konan istek listelerine ateş püskürdü

Sosyal medyaya düşen liste Erdoğan'ı küplere bindirdi
Gözaltındaki Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'tan ilk fotoğraf

Gözaltından ilk fotoğraf! "Neden yazlıktaydı?" sorusu da yanıt buldu
Beşiktaş Belediyesi'ne yapılan operasyonda bakan yardımcısının kardeşi de gözaltına alındı

Bakan yardımcısının kardeşi gözaltında

Darıca'daki Doğal Gaz Patlamasında Yaralı Kadın Hayatını Kaybetti

Darıca'daki Doğal Gaz Patlamasında Yaralı Kadın Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde meydana gelen doğal gaz patlamasında ağır yaralanan Songül Aydın, 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Patlama sonucu bir bina yaralananların hastaneye kaldırıldığı olayda, Aydın'ın tedavisi sürerken hayatı kaybetti.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 4 katlı binada meydana gelen doğal gaz patlamasında ağır yaralanan Songül Aydın, 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Doğal gaz kaynaklı patlama, 28 Aralık 2024'de Abdi İpekçi Mahallesi 1524 Sokak'taki 4 katlı binanın 1. katında meydana geldi. Patlamanın ardından hasar gören bina da yangın çıktı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık, gaz ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. 13 yaralı, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan 12'si belirli zamanlarda taburcu edilirken, Songül Aydın'ın ise tedavisi sürüyordu. Aydın, hastanedeki 17 günlük yaşam mücadelesini bugün kaybetti. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Sarhoş damadın uygunsuz davranışları düğünü iptal ettirdi
img

Saat verildi! CHP gözaltı kararı sonrası harekete geçiyor
img

ABD'yi korkudan titreten tahmin! Hesaplar altüst oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bomba iddia: İstifa eden 2 vekile rozetlerini bizzat Erdoğan takacak

AK Parti'den 2 bomba transfer! Rozetlerini bizzat Erdoğan takacak
Yenidoğan Çetesi davasında yapılan itiraz nedeniyle duruşma ertelendi

Türkiye'nin takip ettiği davaya damga vuran itiraz! Duruşma ertelendi
Akaryakıta bu kez rekor zam geliyor

Akaryakıta bu kez rekor zam geliyor!
Karısını başka adamla yakaladı, intikam metodu olayı gölgede bıraktı

Karısını başka adamla yakaladı, intikam metodu olayı gölgede bıraktı
Bakan Işıkhan: 38 yaşında emekli olan 1200 kişi var, bunu açıklamak çok zor

"Bunu nasıl izah edeceğiz, açıklamak çok zor"
ABD'de yangın felaketiyle başa çıkılamıyor! Beklenen rüzgar endişeleri artırdı

ABD'yi korkudan titreten tahmin! Hesaplar altüst oldu

Son Dakika Haberleri

CANLI maç izle! (KONYASPOR FENERBAHÇE) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 13 Ocak günün maçları nereden izlenir? Immobile ayrılıyor mu, gidecek mi? Yemekteyiz Atakan kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Atakan Bey kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Harun kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Harun Bey kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Hayriye kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hayriye Aygün kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Sevda kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Sevda Hanım kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Suzan kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Suzan Koç kaç yaşında, nereli? 14 Ocak 2025 Günlük Burç Yorumları! Kova, Yengeç, İkizler, Aslan burcu yorumu! 14 Ocak AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Evlilik kredisi başvuru şartları nelerdir? Yeni evlenenlere verilecek kredi ne kadar, kaç TL? Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? (CANLI ALTIN FİYATLARI) 13 Ocak altın fiyatları yükseldi mi? Aile Yılı müjdeleri nelerdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan neler açıkladı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.