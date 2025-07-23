Darıca'da Tekne Kazası: Üç Kişi Kurtarıldı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde arızalanan tekneden denize düşen şahsı kurtarmaya çalışırken 2 kişi de boğulma tehlikesi geçirdi. Sahil güvenlik ekipleri zamanında müdahale ederek, 3 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Darıca açıklarında seyreden tekne arızalandı. Teknedeki bir kişi denize düşerken, diğer yolcular boğulma tehlikesi geçiren kişiyi kurtarmak için denize atladı. Ancak diğer 2 yolcu da rüzgarın ve akıntının etkisiyle boğulma tehlikesi geçirdi. İhbar üzerine harekete geçen sahil güvenlik ekipleri, olay yerine zamanında ulaşarak facianın önüne geçti. Denize düşen 3 kişi ekipler tarafından kurtarıldı. Kurtarılan şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ