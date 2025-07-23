Darıca'da Tekne Kazası: Üç Kişi Kurtarıldı

Darıca'da Tekne Kazası: Üç Kişi Kurtarıldı
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde arızalanan bir tekneden denize düşen şahsı kurtarmaya çalışırken iki kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Sahil güvenlik ekipleri zamanında müdahale ederek üç kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde arızalanan tekneden denize düşen şahsı kurtarmaya çalışırken 2 kişi de boğulma tehlikesi geçirdi. Sahil güvenlik ekipleri zamanında müdahale ederek, 3 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Darıca açıklarında seyreden tekne arızalandı. Teknedeki bir kişi denize düşerken, diğer yolcular boğulma tehlikesi geçiren kişiyi kurtarmak için denize atladı. Ancak diğer 2 yolcu da rüzgarın ve akıntının etkisiyle boğulma tehlikesi geçirdi. İhbar üzerine harekete geçen sahil güvenlik ekipleri, olay yerine zamanında ulaşarak facianın önüne geçti. Denize düşen 3 kişi ekipler tarafından kurtarıldı. Kurtarılan şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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