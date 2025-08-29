Darıca'da Otluk Arazide Yangın Çıktı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde otluk arazide çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde otluk arazide çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Darıca ilçesi Nenehatun Mahallesi Muhabbet Sokak'taki otluk arazide çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
