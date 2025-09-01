Darıca'da Otluk Alanda Yangın Paniği

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde rüzgarın etkisiyle büyüyen otluk alandaki yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde otluk alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Piri Reis Mahallesi Bağdat Caddesi üzerindeki otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdüğünü gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, alevlere müdahale etti.

Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

