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Darıca'da Mimarlık Ofisinde Çalışan Şüpheli Ölüm

Darıca'da Mimarlık Ofisinde Çalışan Şüpheli Ölüm
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir mimarlık ofisinde Ercan Kilit isimli bir çalışanın hayatını kaybettiği bildirildi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, Kilit'in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir kişi, çalıştığı mimarlık ofisinde ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Bağlarbaşı Mahallesi İstasyon Caddesi'nde bulunan mimarlık ofisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ofise giren çalışanlar Ercan Kilit'i yerde hareketsiz halde yatarken buldu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Kilit'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri, ofiste incelemelerde bulundu. Kilit'in cenazesi, incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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