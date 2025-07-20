Darıca'da Kano Faciası: Dört Kişi Kurtarıldı

Darıca'da Kano Faciası: Dört Kişi Kurtarıldı
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kano ile denize açılan iki kişi alabora oldu. Yardım için denize atlayan iki vatandaş da akıntıya kapılarak mahsur kaldı. Sahil Güvenlik ekipleri, dört kişiyi başarılı bir şekilde kurtardı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kano ile denize açılan ve alabora olması sonucu suya düşen 2 kişi ile onlara yardıma giden 2 vatandaş, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Darıca sahilinden kano ile denize açılan 2 kişi, dengelerini kaybederek suya düştü. Sahilde durumu fark eden iki vatandaş, yardım amacıyla denize girerek ulaşmaya çalıştı. Ancak akıntıya kapılan bu kişiler de denizde mahsur kaldı.

Çevredeki diğer vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Darıca Kolluk Destek Tim Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Sahil Güvenlik botu, denizde mücadele veren 4 kişiyi bota alarak kıyıya getirildi.

Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen 4 kişi, tedbir amacıyla olay yerinde bekleyen sağlık teslim edilerek hastaneye kaldırıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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